EUA negam distanciamento de questões do Oriente Médio

O tom defensivo usado pelas autoridades norte-americanas em resposta às questões levantadas em uma conferência sobre segurança no Bahrein refletem a crescente especulação sobre uma possível aliança norte-americana com a Ásia em detrimento das questões do Oriente Médio.

Países da região, principalmente do Golfo Pérsico, têm pressionado o presidente norte-americano Barack Obama a tomar ações mais firmes na Síria, onde a Arábia Saudita e o Catar querem abrir canais para o envio de armamento às forças rebeldes que lutam para depor o presidente sírio, Bashar Assad. A Casa Branca tem falado em adotar maior cautela em relação à oposição na Síria, manifestando preocupação de que facções islamitas possam se fortalecer com o envio de armas.

"A ideia de que os EUA se afastarão do Oriente Médio é uma bobagem", disse o senador republicano John McCain durante a conferência. Ele afirmou também que acredita que há um "aumento consistente" de rebeldes inspirados na Al-Qaeda se juntando à oposição na guerra civil da Síria. As informações são da Associated Press.