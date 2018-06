EUA negam que avião tenha sido capturado pelo Irã A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que capturou um avião não tripulado dos Estados Unidos sobre o mar do Golfo Pérsico depois de a aeronave ter supostamente invadido o espaço aéreo iraniano. No entanto, a Marinha norte-americana negou a informação e disse que todos os equipamentos ainda se encontram sob controle de Washington.