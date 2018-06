EUA negociam com Rússia solução diplomática na Crimeia Os Estados Unidos estão trabalhando para convencer a Rússia a usar a diplomacia para lidar com os seus interesses na Ucrânia e de que haverá custos para qualquer nova escalada das tensões na Crimeia, disse o secretário de Comunicação do governo Obama, Jay Carney, nesta terça-feira. Na quarta-feira, o primeiro-ministro interino da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, deve se encontrar com Obama na Casa Branca. "Apoiamos firmemente a Ucrânia e a legitimidade do governo ucraniano", destacou o secretário durante o relatório de imprensa diário.