EUA novas opções de segurança para o Leste Europeu

"Nós temos de estar preparados para lidar com qualquer contingência", disse Hagel a jornalistas nesta terça-feira enquanto viajava para participar de uma reunião com os ministros da Defesa da Associação de Nações do Sudeste Asiático.

Um oficial militar disse que os Estados Unidos estão considerando a possibilidade de enviar um navio para o Mar Negro e instalar uma pequena sede militar na região. O Ocidente vem exigindo que a Rússia recue suas forças de segurança no Leste Europeu. Fonte: Dow Jones Newswires.