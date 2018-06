EUA: NRA volta a defender guardas armados em escolas A Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês), maior grupo de pressão em favor do porte de armas nos Estados Unidos, voltou a defender neste domingo que considera a presença de policiais e guardas armados nas escolas norte-americanas a melhor maneira de evitar massacres como o da escola primária de Newtown, Connecticut, ocorrido no último dia 14.