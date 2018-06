EUA: Número de mortes em deslizamento sobe para 29 O número de mortes causadas por um deslizamento de lama no Estado de Washington, nos Estados Unidos subiu para 29 nesta quarta-feira. As vítimas tinham idades entre 4 meses e 71 anos. As autoridades médicas do Condado de Snohomish tinham identificado até o momento 22 corpos.