EUA: Obama arrecada US$ 45 milhões para campanha O presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, arrecadou US$ 45 milhões em fevereiro para a sua campanha de reeleição, quando disputar o sufrágio de 6 de novembro. Com fevereiro, Obama já tem um caixa de US$ 300 milhões para enfrentar o candidato republicano, informou nesta segunda-feira o gestor da campanha Obama, Jim Messina. Segundo ele, cerca de 350 mil pessoas contribuíram em fevereiro, com uma média de doação de US$ 59. Cerca de 98% das doações foram de US$ 250 ou menos. Em janeiro, a campanha havia arrecadado US$ 29,1 milhões.