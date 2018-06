EUA: Obama declara desastre no Alabama e Mississippi O presidente dos EUA, Barack Obama, declarou nesta quarta-feira situação de desastre no Estados de Louisiana e Mississippi e ordenou ajuda federal para complementar os esforços de recuperação estaduais e locais nas áreas afetadas pelo furacão Isaac, informou a Casa Branca em um comunicado. O financiamento federal estará disponível para os Estados, determinados governos locais e algumas organizações sem fins lucrativos em uma base de partilha de custos, destinada para emergências e medidas de mitigação de risco, segundo o comunicado. As informações são da Dow Jones.