EUA: Obama muda regra de deportação e auxilia 800 mil O governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deixará de deportar e concederá permissão de trabalho para jovens imigrantes ilegais que chegaram ao país quando crianças e não tiveram problemas com a lei. Além disso, esses imigrantes precisam ter menos de 30 anos. A decisão, tomada em ano eleitoral, responde a uma importante prioridade do influente eleitorado latino, que tem expressado sua oposição às políticas de imigração e ao número recorde de deportações registrado no ano passado. "Vamos deixar isso claro, não é uma anistia, não é imunidade e também não é um caminho para a cidadania. É só a coisa certa a fazer", disse Obama no Jardim da Rosas na Casa Branca.