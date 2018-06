EUA: Obama nomeia Kerry para secretário de Estado

Ao nomear Kerry como sua escolha para secretário de Estado dos EUA, Obama declarou que toda a trajetória do senador "o preparou para essa função". De acordo com o presidente, a carreira política e a vida pública de Kerry fizeram dele uma voz norte-americana respeitada no exterior.

Se passar pela sabatina do Senado, Kerry substituirá Hillary à frente da chancelaria norte-americana. Hillary não estava presente à cerimônia de nomeação porque ainda está se recuperando de uma concussão sofrida em uma queda.

Kerry, que é senador por Massachusetts desde 1985 e foi o candidato democrata à presidência dos EUA em 2004, foi presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado nos últimos quatro anos; como enviado especial da Casa Branca, ele atuou na estabilização das relações entre os EUA e o Paquistão e o Afeganistão. Veterano condecorado na Guerra do Vietnã, Kerry posicionou-se contra o conflito ao retornar aos EUA.

O nome de Kerry passou a estar no centro das especulações sobre quem seria o sucessor de Hillary Clinton no comando da diplomacia norte-americana depois de a embaixadora dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU), Susan Rice, considerada a preferida de Obama, ter retirado seu nome ao enfrentar oposição forte por parte do Partido Republicano. A expectativa é de que a indicação de Kerry não tenha dificuldades para ser confirmada pelo Senado. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.