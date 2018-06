EUA: Obama pede US$ 500 mi para rebeldes sírios

No total, Obama pediu US$ 68,5 bilhões para "operações de contingência no exterior"; parte dos recursos será repassada aos aliados europeus dos EUA, por causa da crise na Ucrânia.

Atualmente, o treinamento de rebeldes sírios é conduzi pela Agência Central de Inteligência (CIA). Segundo a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Caitlin Hayden, o pedido de recursos feito por Obama permitirá que o Departamento de Defesa inicie seu próprio programa de treinamento para os guerrilheiros que tentam derrubar o governo do presidente Bashar al-Assad. "Esses recursos ajudariam a defender o povo sírio, a estabilizar as áreas sob controle da oposição, facilitar o fornecimento de serviços essenciais, conter ameaças terroristas e promover as condições para uma solução negociada", disse Hayden.

Ela acrescentou que US$ 1,5 bilhão daqueles recursos seriam destinados a "estabilizar" os vizinhos da Síria, entre eles Jordânia, Líbano, Turquia e Iraque. Fonte: Dow Jones Newswires.