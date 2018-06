EUA: Obama venceu segundo debate, dizem pesquisas Após o fraco desempenho no primeiro debate presidencial de 3 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, venceu seu adversário republicano Mitt Romney no segundo debate, que ocorreu na noite de terça-feira na Universidade Hofstra em Nova York, indicam pesquisas feitas na madrugada desta quarta-feira. As pesquisas feitas pelas emissoras de televisão CBS e CNN indicam que Obama venceu fora da margem de erro, mas a vitória no debate foi apertada. Obama e Romney trocaram várias acusações e o debate versou principalmente sobre a economia e sobre problemas internos dos EUA, como a imigração. Apenas uma pergunta, no final do debate de mais de 90 minutos, foi sobre política externa.