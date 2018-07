EUA observam crise e reiteram apoio a Israel

O conselheiro de Segurança Nacional do presidente Barack Obama, Tom Donilon, tinha se reunido na segunda-feira na Casa Branca com seu correspondente no governo israelense, Yaakov Amidror. Na terça-feira, as Forças Aéreas de Israel e dos EUA encerraram suas maiores manobras conjuntas.

A nova ofensiva israelense contra Gaza ocorre num momento em que Israel se prepara para eleições parlamentares e a Autoridade Palestina está pedindo à Assembleia-Geral da ONU que a aceite como membro, ainda que sem o status de um Estado.

De acordo com analistas americanos e israelenses o apoio do premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, ao candidato derrotado nas eleições americanas do dia 6, Mitt Romney, teria esfriado as relações dele com Obama. Nos últimos dias, porém, a diplomacia de Israel estaria se esforçando para conter os danos. / AFP