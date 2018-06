EUA oferecem US$ 5 milhões por paradeiro de espião Os EUA aumentaram de US$ 1 milhão para US$ 5 milhões a recompensa por informações relacionadas ao paradeiro de Robert Levinson, ex-agente do FBI desaparecido no Irã há oito anos. Segundo alguns veículos da imprensa americana, Levinson trabalhava informalmente para a CIA, por isso há rumores de que ele tenha sido capturado pelos serviços secretos iranianos.