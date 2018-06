EUA ordenam que diplomatas saiam do Líbano O Departamento de Estado dos EUA ordenou que todos os diplomatas norte-americano não essenciais deixem o Líbano devido a preocupações de segurança. A exigência foi anunciada em meio ao debate entre o Congresso dos EUA e a administração do presidente Barack Obama sobre um ataque na Síria, vizinha do Líbano.