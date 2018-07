EUA ordenam saída de diplomatas do Egito O Departamento de Estado dos EUA ordenou a todos os diplomatas que atuam em funções não essenciais no Egito que deixem o país em meio a temores de potencial violência em reação à deposição do presidente Mohammed Morsi pelas Forças Armadas, ocorrida nesta quarta-feira, afirmaram fontes na chancelaria norte-americana. A ordem se estende aos familiares de todos os diplomatas lotados na Embaixada dos Estados Unidos no Cairo.