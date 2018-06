EUA: Pais de refém do EI imploram por liberdade do filho

Ed e Paula Kassig divulgaram o vídeo no sábado (04), um dia após a divulgação do vídeo do Estado Islâmico (EI), com ameaças contra o americano, de 26 anos.

Ed Kassig afirma que seu filho foi capturado no dia 1º de outubro de 2013, na Síria, onde fazia trabalho humanitário para a população vítima da guerra civil.

Kassig conta que Peter cresceu em Indianapolis, em uma família com longo histórico de trabalho humanitário. No vídeo, a mãe segura uma foto do filho e diz: "Nós imploramos para aqueles que te seguram para que mostrem clemência e usem seu poder para te deixar ir". Fonte: Associated Press.