EUA parabenizam Mohamed Morsi por vitória no Egito

Os Estados Unidos parabenizaram Mohamed Morsi por sua vitória nas eleições para a presidência do Egito e pediram que seu governo faça jus ao papel de "pilar da paz regional", informou a AFP.

"Acreditamos que é importante que o presidente eleito Morsi tome decisões neste momento histórico para levar adiante a unidade nacional comunicando-se com todos os partidos nas consultas sobre a formação de um novo governo", disse o porta-voz dos EUA Jay Carney em nota.

Ele também disse que "acredita ser essencial para o governo egípcio continuar a fazer jus a seu papel de pilar regional da paz, da segurança e da estabilidade", numa referência velada às esperanças de que o país continue a cooperar com Israel. O Egito e a Jordânia são os únicos países árabes que assinaram acordos de paz com Israel.

Os EUA, que têm oferecido ajuda militar no valor de US$ 1 bilhão por ano ao Egito, também expressaram preocupações com os direitos das mulheres e de minorias não muçulmanas no país. As informações são da Dow Jones.