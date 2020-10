EUA parabenizam presidente eleito da Bolívia e dizem que 'esperam trabalhar' com novo governo

WASHINGTON - O governo do presidente americano, Donald Trump, cumprimentou nesta segunda-feira, 19, o afilhado político do ex-presidente Evo Morales, Luis Arce, reconhecendo-o como o vencedor das eleições na Bolívia e se disse disposto a trabalhar com as novas autoridades do país andino.

"Parabenizamos o presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, e o vice-presidente eleito, David Choquehuanca. O presidente Trump e os Estados Unidos esperam trabalhar com o governo eleito boliviano nos interesses compartilhados dos nossos cidadãos", disse o chefe da diplomacia americana para a América Latina, Michael Kozak.

O economista de esquerda Luis Arce, que surpreendeu ao conquistar a presidência da Bolívia no primeiro turno no domingo, de acordo com as projeções de institutos privados, se beneficiou do capital político construído durante décadas pelo ex-presidente Evo.

Sua inesperada vitória no primeiro turno, não antecipada pelas pesquisas, abre caminho para Evo voltar à Bolívia do exílio na Argentina e favorecerá a legitimação política do líder do Movimento Ao Socialismo (MAS) 11 meses após sua renúncia em meio à convulsão social. /AFP