EUA passam o controle da Prisão de Bagram para afegãos

O Centro de Detenção de Parwan foi palco de controvérsias, mas não tem a notoriedade de lugares como as prisões de Guantánamo, em Cuba, ou Abu Ghraib, no Iraque. A cerimônia de transferência de controle aconteceu próxima à base aérea de Bagram.

No inicio deste ano, a prisão ganhou atenção indesejada quando centenas de exemplares do Corão, livro sagrado dos muçulmanos, foram retirados da biblioteca e incinerados. O incidente causou dezenas de protestos violentos no Afeganistão.

A troca de comando do Centro de Detenção, conhecido como prisão de Bagram, é vista como um passo crítico na entrega de responsabilidade de tais instituições para o governo afegão. Os Estados Unidos querem que o processo esteja finalizado em 2014, quando a maioria das tropas estrangeiras terão deixado o país. As informações são da Associated Press