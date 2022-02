EUA pedem extradição do ex-presidente de Honduras por denúncias de tráfico internacional de drogas

Kevin Sieff, The Washington Post, O Estado de S.Paulo

CIDADE DO MÉXICO - Os Estados Unidos solicitaram formalmente a extradição do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández por acusações de tráfico de drogas, segundo altos funcionários hondurenhos, iniciando o que pode ser um dos processos criminais de maior repercussão contra um ex-chefe de Estado em anos.

Hernández, que já foi considerado um aliado dos EUA, foi presidente de Honduras de 2014 até janeiro, quando passou a presidência para Xiomara Castro, líder da oposição do país, vencedora das eleições disputadas no ano passado.

Durante anos, as acusações contra Hernández se acumularam em processos judiciais dos EUA. Promotores acusaram membros da elite política hondurenha de usar recursos estatais para traficar drogas para os Estados Unidos - um desses casos, contra o irmão do ex-presidente, Tony Hernández, que foi condenado no ano passado à prisão perpétua por acusações de tráfico de drogas.

Os promotores do caso disseram que Juan Orlando Hernández concordou em “facilitar o uso de pessoal das forças armadas hondurenhas como segurança” para os narcotraficantes. Em outro processo judicial, Hernández é citado com base no depoimento de testemunhas dizendo que queria enfiar drogas “no nariz dos gringos” inundando os Estados Unidos com cocaína.

O pedido de extradição provavelmente se tornará uma questão explosiva em Honduras, onde o partido de Hernández ainda exerce um poder político significativo, exercendo influência sobre a Suprema Corte do país. São os membros do tribunal que, de acordo com a lei hondurenha, decidirão sobre o pedido dos EUA.

Com a polícia cercando sua casa na manhã desta terça-feira, Hernández postou uma mensagem de áudio no Twitter.

“Não é um momento fácil. Não desejo isso a ninguém", disse ele. "Mas o objetivo desta mensagem também é dizer que a polícia nacional, por meio de meus advogados, recebeu a mensagem de que estou preparado e pronto para cooperar e me apresentar voluntariamente - com sua escolta — a partir do momento em que o juiz natural nomeado pelo ilustre Supremo Tribunal decidir, para que eu possa enfrentar esta situação e me defender.”

Em uma carta compartilhada com o The Washington Post, o Ministério das Relações Exteriores de Honduras dirigiu-se à Suprema Corte do país na segunda-feira, referindo-se ao “pedido formal de prisão provisória para fins de extradição para os Estados Unidos da América de Juan Orlando Hernández”.

Em uma nota diplomática dos EUA compartilhada com o Post e endereçada ao Ministério das Relações Exteriores de Honduras, os Estados Unidos dizem que Hernández “é procurado para ser julgado nos Estados Unidos por tráfico de drogas e crimes com armas de fogo”.

“Temos que esperar a decisão da Suprema Corte”, disse um alto funcionário do governo Castro, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a discutir o assunto publicamente. “Não há acusações contra Hernández em Honduras.”

Enquanto alguns tomavam as ruas das principais cidades, agitando bandeiras e cantando para comemorar o pedido de extradição, autoridades hondurenhas expressaram preocupação de que Hernández pudesse trabalhar por meio de seus aliados para bloqueá-lo.

“Os juízes do tribunal são pessoas nomeadas por Hernández, então é difícil saber que tipo de escolha eles farão”, disse o alto funcionário.

Outra preocupação do governo hondurenho é que, com um atraso na decisão da Suprema Corte, Hernández possa tentar deixar o país.

“Ainda corremos o risco de ele escapar, e isso faria nosso governo ficar mal”, disse o alto funcionário.

Autoridades hondurenhas disseram temer que ele tente fugir para a Nicarágua, que, sob o comando de Daniel Ortega, há muito despreza as exigências e objeções dos Estados Unidos. Na noite de segunda-feira, os canais de notícias da televisão local mostraram um grande número de policiais hondurenhos aparentemente do lado de fora da casa de Hernández em Tegucigalpa.

Autoridades hondurenhas disseram que não estavam tentando prendê-lo, mas para impedi-lo de fugir. A Suprema Corte divulgou um comunicado dizendo que os juízes se reuniriam na manhã de terça-feira para tratar de um pedido de extradição dos EUA. A declaração não mencionou Hernández pelo nome.

Luis Suazo, ex-embaixador de Honduras nos Estados Unidos sob Hernández, disse que não recebeu a confirmação do pedido de extradição. Hernández não foi encontrado para comentar.

Após uma divisão dentro de seu partido, Castro, que assumiu o cargo no mês passado, não controla o Congresso do país. Sua eleição foi vista por muitos no governo dos EUA como um sinal de esperança para o país, de onde centenas de milhares de imigrantes deixaram nos últimos anos. “Fuera la narcodictadura” – “Tire a narcoditadura” – tornou-se um grito de guerra para muitos dos que permaneceram.

A vice-presidente americana, Kamala Harris, que compareceu à posse de Castro no mês passado, teria perguntado a membros do governo dos EUA por que Hernández ainda não havia sido extraditado. Os Estados Unidos normalmente não tentam extraditar chefes de estado em exercício.

Hernández era um aliado de longa data dos EUA e um parceiro particularmente próximo do governo Trump. Com o presidente Donald Trump no cargo, o governo de Hernández concordou em ajudar a impedir que imigrantes da América Central buscassem asilo nos Estados Unidos.

“O presidente Hernández está trabalhando muito de perto com os Estados Unidos”, disse Trump em dezembro de 2019. “Você sabe o que está acontecendo em nossa fronteira sul. E estamos ganhando depois de anos e anos perdendo.”

O Departamento de Estado anunciou neste mês que estava impedindo Hernández de entrar nos Estados Unidos. Citou “várias reportagens credíveis da mídia” ao acusar Hernández de se envolver “em corrupção significativa ao cometer ou facilitar atos de corrupção e narcotráfico e usar o produto de atividades ilícitas para facilitar campanhas políticas”.

Hernández negou essas acusações. Em resposta à proibição do Departamento de Estado, ele disse no Twitter que muitas acusações vieram de “traficantes de drogas e assassinos confessos que foram extraditados pelo meu governo ou tiveram que fugir e se entregar às autoridades dos EUA por medo de serem extraditados”.