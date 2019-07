EUA pede indenização de US$ 12,6 bi por crimes de El Chapo

NOVA YORK - O governo dos Estados Unidos pediu nesta sexta-feira, 6, uma indenização de 12,6 bilhões de dólares em bens do narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, valor que corresponde à avaliação do que ele obteve com seu cartel de drogas.

Em documento entregue ao Tribunal do Brooklyn, em Nova York, o procurador federal Richard Donoghue afirmou que o estado "tem o direito de requisitar qualquer bem derivado dos crimes do acusado vinculados à droga".

Donoghue calcula, com base nos distintos preços da venda de drogas citados por várias testemunhas, que o cartel dirigido durante 25 anos por El Chapo arrecadou, no mínimo, U$ 11,8 bilhões por suas vendas de cocaína neste período, assim como U$ 846 milhões pelo tráfico de maconha, além de U$ 11 milhões pelo de heroína.

O dinheiro foi lavado e serviu para pagar associados e empregados do cartel, fornecedores, material de comunicação, aviões e até submarinos utilizados, destacou o procurador. O estado "tem o direito de exigir uma indenização igual ao valor dos bens envolvidos no crime de lavagem de dinheiro. Não precisa demonstrar que o acusado pode pagar, apenas que o valor pode ser alvo de apreensão", destacou o promotor.

Julgamento

Em fevereiro deste ano, "El Chapo" foi considerado culpado por ocupar um posto de liderança no cartel de Sinaloa, em julgamento que ocorreu em Nova York.

O mais famoso chefe de cartel do mundo, Guzmán saiu de uma região rural pobre do México para comandar um império de drogas e acumular bilhões de dólares. Ele foi considerado culpado em todas as dez acusações contra ele, que incluem tráfico de drogas e de armas, associação ao crime organizado e lavagem de dinheiro. /AFP