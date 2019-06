EUA pedem a solicitantes de visto informações sobre redes sociais, e-mails e telefones

WASHINGTON - O Departamento de Estado americano passou a requerer de quase todos os solicitantes de visto que prestem informações sobre suas contas em redes sociais e outros detalhes pessoais.

As autoridades explicam que a nova exigência é uma medida antiterrorista, mas críticos manifestam sérias preocupações com relação à liberdade de expressão.

Solicitantes de visto para os Estados Unidos precisam agora comunicar o nome das contas que tenham mantido em redes sociais, como Twitter e Facebook, nos últimos cinco anos. O Departamento de Estado também pede o número de telefone e os endereços de e-mail do solicitante correspondentes ao mesmo período.

Cidadãos de 38 países e territórios são autorizados a viajar sem visto para os EUA a passeio ou negócios por até 90 dias. No entanto, necessitam de visto solicitantes que planejam estadias mais longas, cidadãos de outros países e territórios, e quem pretende imigrar para os EUA.

Segundo órgãos de mídia americanos, estima-se que 15 milhões de pessoas serão afetadas anualmente pela mudança proposta em 2018 pelo governo Trump.

A União Americana de Liberdades Civis (ACLU) criticou a medida, com o argumento de que ela terá efeito desencorajador sobre a liberdade de expressão. Para a entidade, é muito provável que, cientes de serem observadas pelo governo, as pessoas passem a se autocensurar no mundo virtual. / Agência Brasil