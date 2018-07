EUA pedem ao YouTube que 'revise' filme sobre Maomé

WASHINGTON- A Casa Branca pediu nesta sexta-feira,14, ao YouTube para que "revise" o vídeo ofensivo ao profeta Maomé que desencadeou uma série de violentos protestos em diversos países islâmicos.

O governo norte-americano quer que o YouTube, uma unidade da Google, determine se o vídeo está ou não de acordo com suas regras.

"A Casa Branca pediu ao YouTube para que revise o vídeo para determinar se ele está de acordo com seus termos de uso", afirmou Jay Carney, secretário de Imprensa do governo dos Estados Unidos. Normalmente, os vídeos que violam os termos de uso são retirados do site.

O YouTube já bloqueou o acesso ao filme em diversos países islâmicos, entre eles a Líbia, o Egito e a Índia, mas o manteve no ar nos Estados Unidos e na maior parte do mundo.

Com Dow Jones.