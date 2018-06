EUA pedem libertação de ex-primeira-ministra Os EUA pediram ontem a libertação da ex-primeira-ministra ucraniana Yulia Tymoshenko. Washington uniu-se aos aliados europeus, que se mostraram alarmados com os indícios de que ela foi torturada. A secretária de Estado, Hillary Clinton, disse que fotos recentes mostram as reais "condições de seu confinamento" e pediu às autoridades que permitam o tratamento médico e o acesso do embaixador dos EUA a Yulia.