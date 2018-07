EUA pedem que ataques dos drones fiquem em segredo

O pedido foi feito pouco antes da meia noite da quarta-feira, o prazo final fixado pela Justiça, informa a agência France Presse (AFP). Advogados do governo americano entraram com o pedido em um tribunal federal em Nova York para defender o sigilo dos ataques dos aviões teleguiados, que mataram numerosos combatentes da Al-Qaeda, embora também muitos civis, no Paquistão, Iêmen e Somália, entre outros países.

O jornal The New York Times e a organização não governamental União das Liberdades Civis Americanas (ACLU, na sigla em inglês) entraram com os pedidos para a divulgação dos arquivos, após terem procurado em vão o governo pelas informações respaldados no Ato de Liberdade da Informação.

O governo dos EUA não apenas descartou o fornecimento de informações sobre os ataques dos drones, como argumentou que elas se incluem na categoria de documentos que representam uma ameaça à segurança nacional. A ACLU disse que o argumento é "absurdo" ao dizer que os ataques dos aviões são um "segredo aberto" que funcionários vazaram várias vezes para a imprensa.

Funcionário do governo dos EUA dizem que os ataques dos drones dizimaram o núcleo da liderança da Al-Qaeda e salvaram vidas de norte-americanos, mas provocaram um número desconhecido de mortes de civis e espalharam uma onda de indignação no Paquistão.

As informações são da Dow Jones.