EUA: Pedidos de auxílio-desemprego sobem a 329 mil

EDGAR MACIEL, COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES, Agência Estado

Os pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior foram revisados levemente para cima, a 305 mil, de 304 mil na leitura original.

A média móvel de pedidos feitos em quatro semanas - calculada para suavizar a volatilidade do dado - subiu 4.750, a 316.750 mil, na semana passada. Esse ritmo ainda é consistente com um mercado de trabalho em modesta melhora, permanecendo abaixo da marca de 354.750 mil desde abril do ano passado.

Na semana encerrada em 12 de abril, o número total de norte-americanos que recebiam auxílio-desemprego caiu 61 mil, para 2,680 milhões, menor nível desde dezembro de 2007. Nos EUA, as regras para distribuição do auxílio-desemprego variam de Estado para Estado e nem todos os desempregados têm direito ao benefício.