EUA: Pentágono envia ajuda militar para o Nepal

À bordo estão 70 pessoas, incluindo um funcionário norte-americano da Agência Internacional de Assistência para Desastres, uma equipe de 45 pessoas de busca e resgate e 45 toneladas de carga para prover assistência às áreas atingidas pelo terremoto.

De acordo com informações do Pentágono, o avião deve chegar em Katmandu na segunda-feira. Mais de 20 funcionários do Departamento de Defesa e um avião de transporte estão no Nepal em um exercício de treinamento. Fonte: Associated Press.