EUA: PIB cresce a 3,5% no 3ºtri; previsão +3,1%

De acordo com a primeira estimativa do Departamento do Comércio, o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano cresceu a uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,5% entre julho e setembro. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam aumento menor do PIB, de 3,1%.

O desempenho dos últimos três meses se segue a um resultado irregular no primeiro semestre. Os EUA cresceram a uma taxa anual de 4,6% no segundo trimestre, após mostrarem contração de 2,1% no primeiro trimestre.

Segundo relatório do Departamento do Comércio, o comércio exterior teve impacto positivo de 1,32 ponto porcentual no PIB do terceiro trimestre, com quedas nas importações e alta das exportações.

Os gastos dos consumidores avançaram em ritmo anual de 1,8% entre julho e setembro, após subirem 2,5% no trimestre anterior. O consumo pessoal, que responde pela maior parte da atividade econômica, foi liderado por compras de bens duráveis, como automóveis.

Por outro lado, os estoques privados caíram no último trimestre, subtraindo 0,57 ponto porcentual do resultado do PIB. No segundo trimestre, os estoques haviam apresentado forte alta.

Os gastos do governo cresceram 4,6% no terceiro trimestre, o maior aumento em cinco anos. No âmbito federal, os gastos subiram pela primeira vez em 2 anos, enquanto os investimentos dos estados e municípios avançaram 1,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.