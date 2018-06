EUA planeja mudanças de cargos na Casa Branca

Segundo a fonte, decisões de pessoal ainda não foram tomadas, mas Castro está sendo considerado para o cargo.

A Casa Branca e o prefeito de San Antonio não quiseram comentar o assunto. Já Shaun Donovan não respondeu às solicitações.

Julián Castro, de 39 anos, está em seu terceiro mandato de dois anos na prefeitura de San Antonio e é considerado uma estrela em ascensão no Partido Democrata. Ele fez o próprio discurso na convenção do partido, em 2012, na cidade de Charlotte.

Nos últimos 18 meses, Shaun Donovan tem supervisionado a resposta do governo federal ao furacão Sandy e os esforços nas cidades de Nova York e Nova Jersey. Ele está no gabinete HUD desde 2009 e foi um conselheiro do presidente Barack Obama durante a campanha de 2008.

Donovan substituirá Sylvia Mathews Burwell, que lidera o escritório de administração e orçamento desde abril de 2013. Ela foi nomeada, no mês passado, para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, em substituição a Kathleen Sebelius.

O chefe do OMB desempenha um papel crucial no planejamento do orçamento da Casa Branca, mas também na gestão geral das operações do governo. Fonte: Dow Jones Newswires.