EUA planejam abrir diálogo com Irã sobre Iraque O governo Obama está se preparando para abrir um diálogo direto com o Irã sobre a situação de segurança no Iraque. Os EUA também querem discutir maneiras para fazer recuar a milícia sunita radical que ganhou o controle de vastos territórios no oeste do Iraque, disseram altos funcionários norte-americanos.