EUA planejam ataque de 3 dias contra Síria, diz jornal

Duas fontes disseram ao jornal que a Casa Branca pediu para aumentar o número de alvos a fim de incluir "muitos mais" do que os cerca de 50 previstos inicialmente. Como resultado, afirmou a publicação, as autoridades do Pentágono estão estudando usar bombardeiros da Força Aérea, além de cinco navios de guerra já em patrulha no Mediterrâneo, para lançar mísseis de cruzeiro e mísseis ar-terra a centenas de quilômetros da costa, bem fora do alcance das forças de defesa da Síria.

O Los Angeles Times informou ainda que a Síria está dentro do alcance de um outro grupo de patrulha no Mar Vermelho que inclui um cruzador e três destroiers, todos capazes de lançar mísseis de cruzeiro.