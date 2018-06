EUA planejam sanções contra venezuelanos nesta 4ª

Assessores do Congresso informados sobre os planos disseram que militares do alto escalão, a Guarda Nacional, policiais e políticos da Venezuela estão incluídos na lista de sanções, que prevê a revogação do visto norte-americano.

Em fevereiro, milhares de venezuelanos foram às ruas para protestar contra a crescente onda de crimes, escassez de produtos e inflação. Os protestos foram repreendidos, resultante na morte de 43 pessoas.

O Observatório dos Direitos Humanos concluiu que as forças de segurança da Venezuela utilizaram força excessiva contra manifestantes desarmados, inclusive com uso indiscriminado de munição de verdade, balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. O observatório também acusou o governo de tortura.

A relação entre EUA e Venezuela também estremeceu nos últimos dias após os norte-americanos não conseguirem a extradição do general Hugo Carvajal, detido em Aruba. Ele era procurado pelos EUA sob a acusação de tráfico de drogas, mas foi liberado no domingo e retornou a Caracas. Fonte: Associated Press.