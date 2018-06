EUA planejaram criar disco voador de guerra O Arquivo Nacional dos Estados Unidos publicou documentos antes secretos do "Projeto 1794", um plano do Pentágono para construir discos voadores militares. O projeto foi criado na década de 50 e abandonado menos de 10 anos depois. Os papéis, agora tornados públicos, incluem diagramas do que seriam as máquinas de guerra "aliens".