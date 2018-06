EUA podem aceitar cooperação militar com Irã para Iraque

Durante entrevista concedida nesta segunda-feira ao Yahoo! News, Kerry disse que Washington está "aberto a discussões" com Teerã se os iranianos puderem ajudar a encerrar a violência e retomar a confiança no governo iraquiano. Perguntado sobre a possibilidade de uma cooperação militar como o Irã, Kerry disse que "não descartaria nada que seja construtivo". Porém, destacou que qualquer contato com o Irã vai acontecer "passo-a-passo".

Autoridades norte-americanas haviam declarado anteriormente que havia a possibilidade de um graduado diplomata dos Estados Unidos poderia discutir a questão do Iraque com uma delegação iraniana durante as negociações nucleares em Viena. Fonte: Associated Press.