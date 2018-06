EUA podem influenciar desenrolar dos eventos em Cuba, diz Obama

Segundo Obama, as tentativas de derrubar o governo dos irmãos Castro por meio de isolamento não deu resultado nos últimos 50 anos. Ainda na entrevista, Obama disse que o governo americano estuda a possibilidade de retirar Cuba da lista de nações que, segundo Washington, patrocinam o terrorismo, uma vez que o status atual de Havana dificulta a aproximação dos dois países.

A decisão anunciada na semana passada por Obama de restaurar relações diplomáticas com Cuba gerou elogios de opositores de longa data da dura postura dos EUA em relação à Havana. Mas o gesto também atraiu críticas, incluindo de congressistas democratas e republicanos, que alegam que a Casa Branca não obteve nenhum compromisso de Cuba antes de começar a relaxar as penalidades e restrições em vigor.

Ontem, líderes oposicionistas cubanos em Miami se juntaram a políticos e ativistas cubano-americanos e disseram que vão lutar contra o plano de Obama. Em Cuba, o presidente Raúl Castro disse na Assembleia Nacional que o país não vai abrir mão do regime comunista, apesar dos esforços para a normalização dos laços com os EUA. Fonte: Associated Press.