EUA: polícia corrige nome de suspeito que matou 27

"Nossos corações estão despedaçados hoje", disse Obama, visivelmente emocionado. Obama disse que as matanças estão se repetindo nas escolas norte-americanas e que são necessárias ações para evitar que massacres ocorram no futuro. "Como país, estamos vendo esses eventos trágicos se repetirem cada vez mais. Seja em uma escola primária em Newtown, em um shopping center no Oregon, em um templo no Wisconsin, ou em um cinema em Aurora - esses lugares são bairros da América, e essas crianças são nossas. Precisamos nos juntar e tomar ações significativas para evitar outras tragédias como essa", disse Obama. "Espero que Deus abençoe a memória das vítimas e, nas palavras da Escritura, cure as feridas", disse Obama.

Pouco antes do discurso, Obama decretou luto nacional e ordenou que as bandeiras norte-americanas permaneçam hasteadas a meio mastro até a próxima terça-feira.

Um policial de Newtown disse que o irmão mais velho de Adam Lanza, Ryan, de 24 anos, está sendo interrogado. O policial disse que a mãe dos dois, Nancy Lanza, trabalhava como professora na escola. Ele também disse que a namorada de Adam Lanza e outro amigo estão desaparecidos no Estado de Nova Jersey. Não está claro se os dois teriam alguma conexão com a matança ou se foram vítimas de Adam. Segundo um policial, que falou sob anonimato, Nancy Lanza aparentemente foi morta pelo filho. Já Adam Lanza teria se suicidado após chacinar as crianças, a mãe e as professoras.

A polícia estadual de Connecticut disse que apenas estudantes, professores e funcionários da escola primária Sandy Hook foram chacinados, mas não quis dizer quantas pessoas, no total, foram mortas e feridas. No massacre de Columbine, em 1999, 15 pessoas foram mortas em uma escola, por dois atiradores. Na matança da universidade Virginia Tech, em 2007, foram mortas 32 pessoas.

Mas dessa vez, em Newtown, a maioria das vítimas eram crianças pequenas, com idades entre 5 e 10 anos. Pais angustiados ficaram aglomerados na frente da escola, enquanto esperavam em agonia para ter notícias sobre os filhos. Aparentemente, Lanza usou duas armas para realizar a matança: uma pistola automática e um rifle de assalto de calibre 223, uma arma de combate normalmente usada por soldados.

Robert Licata disse que seu filho de seis anos estava na sala de aula quando Adam Lanza entrou atirando e matou a professora. "Foi quando meu filho pegou as mãos de alguns coleguinhas e levou eles para fora da sala", ele disse. "Ele foi muito corajoso. Ele esperou que seus colegas saíssem", disse. Licata disse que Adam Lanza matou a professora, não disse nenhuma palavra e depois saiu da sala.

Uma fonte disse que o atirador tinha duas armas automáticas. A matança na escola elementar Sandy Hook em Newtown, uma pequena cidade no interior de Connecticut, 96 quilômetros ao nordeste de Nova York, pode ter sido a pior já desfechada em uma escola norte-americana. No massacre de Columbine, em 20 de abril de 1999, foram mortas 15 pessoas.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.