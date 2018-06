EUA: polícia investiga motivos de tiroteio no Colorado A polícia dos Estados Unidos investiga os motivos que levaram um estudante de 18 anos, chamado Karl Pierson, a entrar armado no colégio Arapahoe, em Denver, no estado do Colorado, em busca do professor de inglês Steve Miles. Pierson feriu gravemente um estudante antes de, aparentemente, cometer suicídio.