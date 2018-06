EUA: polícia mata criança que tinha arma de brinquedo

O garoto, identificado pelos médicos como Tamir Rice, morreu no domingo ao não resistir aos ferimentos. No sábado, dois policiais responderam a uma chamada de emergência na qual alguém balançava uma arma "provavelmente falsa". Segundo o presidente da Associação de Polícia de Cleveland, eles não foram avisados desse detalhe.

O vice-chefe de polícia de Cleveland, Ed Tomba, disse que a arma, semelhante a uma pistola semiautomática, não tinha um indicador de segurança laranja geralmente encontrado nos brinquedos. Ainda segundo Ed, Tamir não apontou a arma para os policias nem fez nenhuma ameaça verbal, mas segurou a arma após a polícia falar para levantar as mãos.

Os dois policiais envolvidos na morte foram transferidos para funções administrativas, procedimentos padrões nesses casos. Um deles estava em seu primeiro ano de serviço e o outro tinha mais de dez anos de experiência.

O departamento de polícia coletou vídeos de segurança e outras provas e irá apresentá-las à promotoria do município, afirmou um jornal local. Depois de analisar as evidências, os promotores irão mostrar o caso a um grande júri, que irá decidir se o policial tinha motivos para reagir dessa maneira contra o garoto.

O advogado da família do menino, Timothy Kucharski, disse que Tamir foi ao parque com amigos no sábado à tarde, mas que não sabe os detalhes do que aconteceu para os policiais atirarem.