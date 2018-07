EUA: Polícia procura atirador que matou 4 pessoas

De acordo com a polícia, duas pessoas não identificadas foram assassinadas hoje pela manhã em um lavarrápido em Herkimer. Pouco depois, mais duas pessoas foram mortas em uma barbearia em Mohawk, a leste de Syracuse. Ao todo, segundo a polícia, seis pessoas foram baleadas.

A polícia do condado de Herkimer limitou-se a confirmar os ataques com arma de fogo e a informar que um suspeito era procurado. As escolas de Herkimer e a faculdade comunitária do condado foram fechadas por precaução. As informações são da Associated Press.