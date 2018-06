EUA: porta-voz da Casa Branca renuncia ao cargo

Carney já havia informado Obama em abril que planejava deixar o cargo após três anos no governo, disse Obama em uma aparição na sala de imprensa da Casa Branca.

A mudança, no entanto, não é imediata. Carney disse que está "olhando para meados de junho" para deixar o seu cargo.

Mais cedo, o presidente também havia anunciado a saída do chefe do Departamento de Assuntos dos Veteranos dos EUA, o general aposentado Eric Shinseki. A renúncia de Shinseki ocorre em meio a um escândalo no sistema de saúde destinado aos veteranos de guerra. Sloan Gibson, atualmente secretário adjunto do departamento, irá liderar o órgão de forma interina. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.