EUA: pré-candidatos republicanos fazem primeiro debate A tarefa de acabar com o sistema de saúde criado pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi apontada como prioritária pelos sete dos pré-candidatos republicanos à eleição de 2012 reunidos hoje no primeiro debate da campanha presidencial. A redução de impostos também foi apontada por todos como meio necessário para estimular a geração de empregos - sem nenhuma observação sobre o impacto imediato nas contas públicas, negativas em US$ 1,4 trilhão. Promovido pela rede de televisão CNN, o debate ocorreu em uma faculdade da cidade de Manchester, Estado de New Hampshire.