EUA precisam analisar conflito no Iraque, diz secretário O secretário de Defesa dos EUA, Chuck Hagel, disse nesta segunda-feira que o presidente Barack Obama precisa analisar todas as consequências do que poderia ser uma longa campanha na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico, e o que poderia dar errado. O líder norte-americano estuda como expandir as operações contra os militantes no Iraque.