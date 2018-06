EUA: Prejuízo causado por Isaac pode atingir US$ 1,5 bi

WASHINGTON - A passagem do furacão Isaac pelos Estados Unidos deve causar prejuízos que irão de US$ 500 milhões a US$ 1,5 bilhão, segundo cálculos da empresa de avaliação de desastres Eqecat. De acordo com Tom Larsen, vice-presidente da companhia, o cálculo refere-se a eventuais queixas de detentores de apólices de seguro. As estimativas da Eqecat são observadas com atenção pela indústria de seguros nos EUA.

Veja também:

Isaac chega aos EUA e dique contra enchentes transborda na Louisiana

Obama alerta população para a chegada do furacão Isaac

A avaliação é modesta se comparada com outras tempestades a atingirem a costa norte-americana do Golfo do México, especialmente em relação ao furacão Katrina, que, além de quase 2.000 mortes, causou prejuízo de US$ 41,1 bilhões.

De acordo com a agência Reuters, 94,72% da produção de petróleo no Golfo do México foi interrompida pela passagem do furacão.

Com Dow Jones