EUA: Prêmio histórico da loteria tem 2 ganhadores O prêmio histórico de US$ 587 milhões da loteria norte-americana será divido entre dois ganhadores. Segundo as responsáveis, os seis números que foram sorteados haviam sido marcados em bilhetes comprados nos estados do Arizona e Missouri. No entanto, ainda não está claro se as cartelas premiadas pertencem a grupos ou a duas únicas pessoas.