EUA prendem ex-presidente do Peru Alejandro Toledo, acusado de receber propina da Odebrecht

LIMA - O governo dos Estados Unidos prendeu nesta terça-feira, 16, o ex-presidente do Peru Alejandro Toledo, a pedido da Justiça peruana, informou o Ministério Público em Lima.

Segundo o MP peruano, a prisão foi intermediada pela Unidade de Cooperação Judicial internacional e o ex-presidente comparecerá à Justiça americana para dar início ao processo de extradição.

Toledo tem contra si um mandado de prisão preventiva de 18 meses no âmbito da Operação Lava-Jato no Pero. Ele é acusado de receber propina de US$ 20 milhões para conceder à Odebrecht a construção da Rodovia Interoceânica, quando foi presidente do Peru, entre 2001 e 2006.

O advogado de Toledo no Peru, Heriberto Benítez, disse à Rádio RPP que a prisão não indica necessariamente que a extradição será aprovada. Ainda de acordo com o advogado, a linha de defesa do ex-presidente será alegar perseguição política.

Para o jurista James Rodríguez, no entanto, o retorno de Toledo à Lima é uma questão de tempo. “O juiz nos EUA pode ordenar uma fiança ou se encontrar algum perigo de fuga, determinar sua prisão”, disse. “O MP peruano terá de provar o envolvimento de Toledo com casos de corrupção.”

#Urgente | El Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, informa que el expresidente, Alejandro Toledo Manrique, fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos. pic.twitter.com/ewJ1nJEGp7 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 16 de julho de 2019

O ex-presidente chegou a ser detido em março, no Dia de São Patrício, por dirigir embrigado, mas foi liberado logo depois. Ele vive nos EUA há alguns anos, onde se dedica a dar aulas.

Toledo é um dos quatro ex-presidentes do Peru envolvidos na Lava-Jato no país. Todos receberam mandados de prisão preventiva depois das investigações da procuradoria. Ollanta Humala chegou a ficar preso por nove meses e foi libertado após decisão judicial.

Pedro Pablo Kuczynski teve a pena transferida para prisão domiciliar em consequência da idade avançada e Alan García cometeu suicídio quando os policiais foram à sua residência prendê-lo, em um desdobramento que chocou o país. / AP e AFP