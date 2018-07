EUA prendem sírio acusado de espionagem

Em nota, a Embaixada da Síria em Washington negou que Soueid seja um agente do governo ou tenha se encontrado com Assad e classificou as acusações de "mentirosas". Soueid foi preso na terça-feira e indiciado por "atuar como agente clandestino de um governo estrangeiro nos EUA". Ele pode ser condenado a até 40 anos de prisão.

Os promotores o acusam de enviar à Síria 20 arquivos de áudios e vídeo, entre abril e junho, quando teria viajado a Damasco para se encontrar com Assad pessoalmente. Ao retornar para os EUA, Soueid foi interrogado no Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington, e passou a ser monitorado.

Sabendo disso, informou a um interlocutor que pretendia mudar de tática, mas não abandonaria o "projeto", segundo gravação de autoridades americanas. Ele teria tentado recrutar mais agentes nos EUA. Soueid já havia sido citado como réu em uma ação movida nos EUA por ativistas anti-Assad contra funcionários do governo. / AP