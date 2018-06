EUA preparam opções militares para a Síria As forças navais dos Estados Unidos estão se movendo em direção à Síria, com o presidente Barack Obama considerando opções militares para responder ao suposto uso de armas químicas por parte do governo Assad. Obama enfatizou que a intervenção na guerra civil da Síria é problemática, dada as considerações internacionais que devem preceder um ataque militar.