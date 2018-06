EUA preparam pacote de ajuda não letal à Ucrânia

A assistência complementar seria destinada a apoiar o exército da Ucrânia no esforço para conter o avanço de tropas pró-Rússia no leste do país, bem como mostrar um suporte simbólico dos EUA ao governo ucraniano. No entanto, a ajuda dificilmente vai satisfazer os críticos, que dizem que o que os ucranianos realmente precisam é de armas para se defenderem.

O governo dos EUA vem afirmando que não está considerando enviar para a Ucrânia armas, munição ou outros instrumentos letais. As autoridades norte-americanas falaram em condição de anonimato porque não estavam autorizadas a comentar o assunto antes de o pacote de ajuda ser finalizado. Fonte: Associated Press.