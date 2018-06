EUA: presidente Obama inicia férias de inverno no Havaí O presidente dos EUA, Barack Obama, iniciou suas férias de inverno anuais no Havaí. O presidente, a primeira-dama Michelle Obama e as filhas do casal, Sasha e Malia, voaram para Honolulu um pouco antes da meia-noite (horário local) da sexta-feira. Os dois cachorros da família, Sunny and Bo, também estavam a bordo do avião presidencial Air Force One.